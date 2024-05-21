Стало известно, когда завершатся работы на новых станциях минского метро

«Частично необходимое оборудование уже смонтировано, в феврале приступили к его наладке, — рассказал директор государственного предприятия “Дирекция по строительству Минского метрополитена” Павел Царун. — В дальнейших планах — обкатка подвижного состава. Что касается электродепо “Слуцкое”, повторно объявлен тендер на выполнение ПНР. Если он не состоится, то по действующим нормам закупки будут выполнены из одного источника. Полностью завершить пусконаладку намерены во втором полугодии».



Как сообщалось, в Минске ведутся работы по продлению зеленой ветки подземки. Новые станции — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» — находятся в высокой степени готовности. Также возводится электродепо «Слуцкое».