В Омске подешевели новостройки

Данные предоставлены компанией «Этажи» в Омске.
Согласно данным, больше всего подешевели трехкомнатные квартиры — на 4,58% в сравнении с мартом 2024 года. В апреле 2024 года стоимость одного квадратного метра составила в среднем 127 400 рублей вместо 133 509 рублей в марте.
Однокомнатные квартиры в апреле 2024 года стали дешевле на 3,39%, один «квадрат» в апреле оценивался в 135 421 рубль, тогда как в марте стоил 140 170 рублей.
Двухкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 1,57%, цена одного «квадрата» выросла со 126 686 рублей до 128 679 рублей.