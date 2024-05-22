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В Омске подешевели новостройки

«СуперОмск» проследил динамику средних цен первичного рынка в Омске за апрель 2024 года и сравнил их с ценами в марте 2024 года.

Источник: Reuters

Данные предоставлены компанией «Этажи» в Омске.

Согласно данным, больше всего подешевели трехкомнатные квартиры — на 4,58% в сравнении с мартом 2024 года. В апреле 2024 года стоимость одного квадратного метра составила в среднем 127 400 рублей вместо 133 509 рублей в марте.

Однокомнатные квартиры в апреле 2024 года стали дешевле на 3,39%, один «квадрат» в апреле оценивался в 135 421 рубль, тогда как в марте стоил 140 170 рублей.

Двухкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 1,57%, цена одного «квадрата» выросла со 126 686 рублей до 128 679 рублей.

недвижимость