Новый регоператор по вывозу мусора появится на севере в Иркутской области

В Иркутской области для северных районов выберут нового регионального оператора по вывозу мусора. В регионе начался конкурсный отбор. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«В зону 1 включены территории, расположенные в границах Братска, Усть-Илимска, а также Братского, Катангского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Тайшетского, Усть-Кутского районов, Усть-Илимского и Чунского муниципальных округов», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
Поучаствовать в конкурсе могут организации, у которых есть лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности.
Что касается предыдущего регоператора по вывозу мусора, то с 15 апреля 2024 года он лишён лицензии, но продолжает оказывать услуги до тех пор, пока не найдут нового.
Напомним, что жители Тайшета пожаловались на то, что в городе образовались горы мусора. Прокуратура начала проверку.