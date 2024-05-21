В Башкортостане создадут логистический центр для узбекской сельхозпродукции

Центр позволит укрепить экономическое и социальное сотрудничество между регионами.
«Мы готовы сотрудничать в сферах животноводства, растениеводства и выращивания овощей. У себя в республике мы — лидеры в сельском хозяйстве, у нас 50 тысяч гектаров садов, 10 тысяч гектаров виноградников, почти 350 тысяч гектаров орошаемых земель, более 30 тысяч гектаров овощных культур. Мы готовы напрямую поставлять нашу сельхозпродукцию. Нужно содействие с вашей стороны, чтобы работать совместно».
В свою очередь Радий Хабиров отметил о готовности поддержать проект и найти землю для нового объекта.
«Башкортостан в этом плане открывает выход на рынок всего Приволжского федерального округа», — сказал Хабиров.
Также в ближайших планах по сотрудничеству — создание двух совместных технопарков на территориях Башкортостана и Ташкентской области.
Напомним, что для узбекистанских производителей в Литве откроют специальный терминал для экспорта товаров на западноевропейские рынки.