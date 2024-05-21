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В Башкортостане создадут логистический центр для узбекской сельхозпродукции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Строительство логистического центра для узбекских товаров обсуждалось на встрече главы Башкортостана Радия Хабирова и хокима Ферганской области Хайрулло Базарова. Глава Башкирии поддержал инициативу и предложил помощь в реализации проекта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: РИА "Новости"

Центр позволит укрепить экономическое и социальное сотрудничество между регионами.

«Мы готовы сотрудничать в сферах животноводства, растениеводства и выращивания овощей. У себя в республике мы — лидеры в сельском хозяйстве, у нас 50 тысяч гектаров садов, 10 тысяч гектаров виноградников, почти 350 тысяч гектаров орошаемых земель, более 30 тысяч гектаров овощных культур. Мы готовы напрямую поставлять нашу сельхозпродукцию. Нужно содействие с вашей стороны, чтобы работать совместно».

отметил Хайрулло Базаров
руководитель Ферганской области

В свою очередь Радий Хабиров отметил о готовности поддержать проект и найти землю для нового объекта.

«Башкортостан в этом плане открывает выход на рынок всего Приволжского федерального округа», — сказал Хабиров.

Также в ближайших планах по сотрудничеству — создание двух совместных технопарков на территориях Башкортостана и Ташкентской области.

Напомним, что для узбекистанских производителей в Литве откроют специальный терминал для экспорта товаров на западноевропейские рынки.

торговля