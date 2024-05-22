В Екатеринбурге благоустроят парк 50-летия ВЛКСМ

В Екатеринбурге парк 50-летия ВЛКСМ ждут изменения. Об этом заявил журналистам градоначальник Алексей Орлов.
Работы намечены на 2025 год. Глава Комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова отмечает, что в парке обустроят спортплощадки, скейт-парк, места для отдыха, беговые дорожки, а также тротуары с различными типами покрытий. Кроме того, установят урны и скамейки, а на основных дорожках смонтируют системы освещения.
В дополнение у этому модернизируют старые игровые комплексы, размещённые на детских площадках. Также планируется решить вопрос с подтоплением парка. В результате получится прекрасная территория для досуга и для отдыха с детьми, уверен Орлов.