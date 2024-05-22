Какие товары запретили ввозить в Беларусь из Польши, Чехии и стран Балтии: полный список

Постановление вступит в силу с 23 мая. Документ вносит изменения в постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» и предполагает ответные меры против пяти стран, которые ввели различные ограничение для белорусской продукции.
Напомним, что данное ограничение не касается товаров, которые физлица везут в страну для личного пользования.
Так, в список попали:
молоко и сливки, сгущенные (Литва);
фрукты и орехи замороженные (Литва);
кофе, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе, заменители кофе (Литва, Латвия);
джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая (Латвия);
фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (Литва, Латвия);
соки фруктовые, овощные, ореховые (Литва, Латвия);
воды, включая минеральные и газированные (Литва, Латвия);
пиво солодовое (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
спирт этиловый, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (Латвия);
уксус и его заменители (Литва);
краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров (Латвия);
косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей, включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра (Литва, Латвия, Чехия, Эстония);
средства для волос (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
средства для гигиены полости рта или зубов (Латвия);
средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства; дезодоранты для помещений (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
вещества поверхностноактивные органические; поверхностно-активные средства, моющие средства и средства чистящие (Литва, Латвия, Чехия, Эстония);
плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс (Латвия);
бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных листах любого размера (Латвия);
ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные (Латвия);
ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тафтинговые (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия (Литва, Латвия);
костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска кружева, войлока или фетра или прочего текстильного материала; сетки для волос из любого материала (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
головные уборы прочие (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);
кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики (Литва, Латвия);
посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора (Литва, Латвия, Польша, Эстония);
посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (Литва, Латвия, Польша, Эстония);
холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование (Литва);
основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония).
Как следует из поправок в постановление, некоторые товары, которые попали под ограничение, еще можно будет ввезти на территорию Беларуси до 3 июня.
В то же время правительство полностью запретило ввоз и реализацию воды из недружественных стран, включая минеральную и газированную.