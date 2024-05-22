Какие товары запретили ввозить в Беларусь из Польши, Чехии и стран Балтии: полный список

мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством (Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония);