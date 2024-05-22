Завод стройматериалов построят в посёлке Хор Хабаровского края

Инвестор «Благовещенский завод ЖБИ» собирается построить в Хабаровском крае новое крупное предприятие по производству строительных материалов — сборных железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в качестве площадки для реализации проекта выбран посёлок Хор в районе имени Лазо.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, у инициатора проекта уже есть действующие производства в городе Благовещенск республики Башкортостан и в Московской области. Продукция предприятий инвестора используется при реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке в рамках Национальной программы социально-экономического развития региона. Это, например, строительство «Обхода Хабаровска» и федеральной трассы «Уссури», а также модернизация БАМа и Транссиба.
— Инвестор планирует вложить в реализацию подобного проекта на территории Хабаровского края 900 миллионов рублей. При выходе на проектную мощность объём выпускаемой продукции составит более 50 тысяч кубометров в год, что сможет не только обеспечить потребности края, но и даст возможность осуществлять поставки по всему Дальневосточному региону. Запуск завода позволит создать 400 новых рабочих мест, — сообщили в правительстве региона.
Напомним, что в этом году в селе Некрасовка Хабаровского района был построен завод по производству товарного бетона. Мощности предприятия позволяют производить до 15 тысяч кубометров продукции в год. А производство сборного железобетона позволит ежегодно строить от 50 до 70 тысяч квадратных метров жилья. Продукция предприятия пока выпускается в тестовом режиме, но на полную мощность завод заработает до конца мая.