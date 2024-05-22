Завод стройматериалов построят в посёлке Хор Хабаровского края

Напомним, что в этом году в селе Некрасовка Хабаровского района был построен завод по производству товарного бетона. Мощности предприятия позволяют производить до 15 тысяч кубометров продукции в год. А производство сборного железобетона позволит ежегодно строить от 50 до 70 тысяч квадратных метров жилья. Продукция предприятия пока выпускается в тестовом режиме, но на полную мощность завод заработает до конца мая.