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Улицу Вайнера в Екатеринбурге назвали лучшей торговой улицей в России

Екатеринбургскую улицу Вайнера признали лучшей торговой улицей в России на федеральном конкурсе «Торговля России», организованном Минпроторгом РФ.

Источник: МК.RU Екатеринбург

На конкурсе оценивали внешний вид улиц, созданные условия для развития бизнеса, востребованность торговых объектов. Всего пять свердловских объектов торговой инфраструктуры были признаны лучшими в номинациях конкурсной программы, сообщил свердловский Департамент информационной политики.

Областной министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова отметила, что губернатор Евгений Куйвашев обозначил развитие малого и среднего бизнеса как стратегическую для экономики региона задачу.

Эта задача успешно решается в сфере торговли: в регионе ежегодно растет число магазинов, повышается качество обслуживания.

«Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты. Мы гордимся, что наши торговые предприятия отмечены на федеральном уровне — это один из стимулов к дальнейшему развитию бизнеса», — сказала Анна Кузнецова.

12 августа 2023 года на улице Вайнера презентовали медиаэкран на системе из 29 арочных элементов длиной 306 метров. Во время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге по футболу отмечалось, что на улице Вайнера много торговых объектов, но не хватает объектов общепита, в которых можно принимать гостей города.

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