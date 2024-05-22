Улицу Вайнера в Екатеринбурге назвали лучшей торговой улицей в России

12 августа 2023 года на улице Вайнера презентовали медиаэкран на системе из 29 арочных элементов длиной 306 метров. Во время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге по футболу отмечалось, что на улице Вайнера много торговых объектов, но не хватает объектов общепита, в которых можно принимать гостей города.