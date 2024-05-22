Российско-китайский центр хотят построить за 5 млрд руб. под Владивостоком

В пригороде Владивостока на территории опережающего развития «Приморье» начинается строительство международного российско-китайского центра для деловых и образовательных мероприятий, отдыха и спорта. Инициатором проекта выступает компания «Международный образовательный центр ЛУНМЭЙ», которая инвестирует в его развитие 5 миллиардов рублей.
Согласно планам, о которых пишет пресс-служба КРДВ, реализация проекта будет проходить в три этапа и завершится к концу 2028 года. Образовательный центр займёт площадь в 15,6 гектара на территории посёлка Де-Фриз, включая 2 гектара лесопарковой зоны с пешеходными дорожками и зонами отдыха. Планируется также благоустройство набережной и строительство различных объектов, в том числе аудиторий, лекториев, библиотеки, зон коворкинга, конференц-залов, спортивного и водно-оздоровительного комплексов, бизнес-центра и гостиницы на 200 номеров.
Корпорация Лунмэй, специализирующаяся на образовательных инвестициях, планирует создать структурное подразделение центра для сотрудничества китайских и российских образовательных организаций. В рамках проекта предусмотрено совместное обучение преподавателей из КНР и РФ для присвоения дополнительной квалификации «Преподаватель русского языка как иностранного». После прохождения программ профессиональной переподготовки специалисты смогут преподавать в Центре, который станет местом для обмена знаниями и культурного взаимодействия студентов из разных стран.
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев отметил, что государственная поддержка поможет резиденту ТОР своевременно реализовать инвестиционный проект, который способствует подготовке квалифицированных кадров на Дальнем Востоке.
На данный момент, как сообщает КРДВ, на территории опережающего развития «Приморье» (бывший ТОР «Надеждинская») действуют 118 резидентов, реализующих проекты на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей и создающих более 17 тысяч рабочих мест. В экономику региона уже вложено более 30 миллиардов рублей, благодаря чему 2,8 тысячи местных жителей обрели работу, а 23 проекта уже функционируют на полную мощность.