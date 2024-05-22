Российско-китайский центр хотят построить за 5 млрд руб. под Владивостоком

Согласно планам, о которых пишет пресс-служба КРДВ, реализация проекта будет проходить в три этапа и завершится к концу 2028 года. Образовательный центр займёт площадь в 15,6 гектара на территории посёлка Де-Фриз, включая 2 гектара лесопарковой зоны с пешеходными дорожками и зонами отдыха. Планируется также благоустройство набережной и строительство различных объектов, в том числе аудиторий, лекториев, библиотеки, зон коворкинга, конференц-залов, спортивного и водно-оздоровительного комплексов, бизнес-центра и гостиницы на 200 номеров.