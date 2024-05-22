Трассировка магистрали «Джубга-Сочи» уже выбрана, сообщил Хуснуллин

«До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание — мягкие грунты, придется менять трассировку. Кавказский хребет — молодые горы, они, так скажем, не такие твердые. Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады строить. Я сам пять раз делал облет трассы — пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная», — заключил вице-премьер.