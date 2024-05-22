Трассировка магистрали «Джубга-Сочи» уже выбрана, сообщил Хуснуллин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Трассировка скоростной магистрали «Джубга-Сочи» уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, строительство трассы предварительно оценивается в 1,4 триллиона рублей. «Тяжело собирается. Самая сложная стройка вообще в стране — транспортная», — заявил Хуснуллин.
Как сообщил вице-премьер, трассировка автодороги уже выбрана, однако пока нет понимания, будет ли она окончательной.
«По трассировке: мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать», — рассказал он.
Хуснуллин объяснил, что финальная трассировка будет зависеть от результатов геоизысканий.
«До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание — мягкие грунты, придется менять трассировку. Кавказский хребет — молодые горы, они, так скажем, не такие твердые. Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады строить. Я сам пять раз делал облет трассы — пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная», — заключил вице-премьер.
Автомагистраль «Джубга-Сочи» сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.