«Коммерсант»: в РФ станет меньше рейсов на Дальний Восток

В авиакомпаниях сообщают, что отмена таких ставок отразится на цене билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток. Источник в Минтрансе рассказал «Коммерсанту», что мера когда-то вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.