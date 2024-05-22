«Коммерсант»: в РФ станет меньше рейсов на Дальний Восток

Льготные тарифы за аэронавигацию вводились в пандемию.
Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Ранее регулятор установил для региона понижающий коэффициент. Об этом говорится в письме регулятора в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД),
«Росавиация рассматривает вопрос “восстановления размеров” ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на Дальний Восток. В марте 2020 года Росавиация установила для региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной страны — 0,5», — указано в письме, с которым ознакомился «Коммерсант».
В авиакомпаниях сообщают, что отмена таких ставок отразится на цене билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток. Источник в Минтрансе рассказал «Коммерсанту», что мера когда-то вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.
В 2022 году ввели первый льготный каботажный рейс в направлении Петропавловска-Камчатского. Атомное судно «Атомфлота» (входит в «Росатом») «Севморпуть» доставило 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций на Дальний Восток. Переход занял 22 дня. Программа действовала в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути».