Во Владивостоке выявили коррупционные схемы при сдаче жилых комплексов

Во Владивостоке правоохранители расследуют уголовные дела против инспекторов местного управления Ростехнадзора , которые подозреваются в коррупционных действиях во время сдачи в эксплуатацию жилых комплексов «Академгородок» и «Летний квартал». Подозреваемым инкриминируют взяточничество и злоупотребление властью в соответствии с частями статей 290 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержан инспектор Константин Синдян из Госэнергонадзора, обвиняемый в получении неправомерного вознаграждения от застройщика жилого комплекса «Летний квартал». Ещё одним фигурантом дела является Нина Конышева, старший госинспектор, которая, по данным следствия, подписала акт осмотра энергопринимающей установки ЖК «Академгородок», несмотря на то, что должное подключение к электросетям отсутствовало.

Синдян, по информации пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, в феврале текущего года получил взятку в размере 100 тысяч рублей за содействие в получении разрешения на эксплуатацию энергопринимающих установок в новостройках. По этому факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки группой лиц.

Также в рамках расследования действий Нины Конышевой, подозреваемой в превышении полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ, было установлено, что её действия привели к тому, что жители ЖК «Академгородок» оказались без электричества и отопления в холодное время года. Об этом АиФ писал в своей публикации.