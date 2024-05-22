В Хабаровском крае полностью остановят одну из крупных ТЭЦ

Дальневосточная генерирующая компания предупредила жителей Амурска в Хабаровском крае о длительных отключениях горячей воды в июне этого года. Там запланирована полная остановка местной ТЭЦ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения в третьем по численности населения городе региона продлятся с 11 по 30 июня 2024 года.