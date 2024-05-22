В Хабаровском крае полностью остановят одну из крупных ТЭЦ

Дальневосточная генерирующая компания предупредила жителей Амурска в Хабаровском крае о длительных отключениях горячей воды в июне этого года. Там запланирована полная остановка местной ТЭЦ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения в третьем по численности населения городе региона продлятся с 11 по 30 июня 2024 года.
В пресс-службе компании отметили, что Амурская ТЭЦ должна подготовиться к следующему отопительному сезону. Такие остановки плановые и происходят ежегодно.
— В эти дни энергетики проведут работы на теплогенерирующем оборудовании, запорной арматуре и задвижках, влияющих на обеспечение потребителей тепловой энергией. Объём работ масштабный и возможен он только в условиях полной остановки оборудования, — говорится в сообщении.
Напомним, сейчас горячее водоснабжение ограничено у значительной части жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Там продолжаются гидравлические испытания теплосетей. До 24 мая кипятка из-под крана не будет у потребителей ТЭЦ-1 краевой столицы, а в Городе юности ГВС отключили 22 мая у части абонентов местной ТЭЦ-2.