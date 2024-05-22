Китай обошел США и стал третьим экспортером автомобилей в мире

За исключением вышеупомянутых стран, сильнее всего объемы экспорта среди заметных поставщиков выросли у Грузии — в 2,3 раза (до 2,2 миллиарда долларов), Норвегии — на 74% (до 969 миллионов долларов) и Эстонии — на 53% (до 1,2 миллиарда долларов). Примерно на треть нарастили поставки Польша (до 16,2 миллиарда), Канада (до 46,3 миллиарда), Южная Корея (до 70,7 миллиарда). А на четверть — Венгрия (до 16 миллиардов), Италия (до 28,7 миллиарда) и Испания (до 48,6 миллиарда). И наоборот, единственными среди крупнейших поставщиков сократили продажи Финляндия — на 26%, до 2,5 миллиарда, и Бразилия — на 2%, до 6,9 миллиарда.