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Проблема с душком. Бездействие властей Тайшета топит город в мусоре

В последние недели Тайшет погрузился в мусорный коллапс. Переполненные баки во дворах жилых домов стали привычной картиной городского пейзажа. Жители Тайшета ежедневно жалуются в соцсетях на смрад, который стоит от мусорных куч в особо жаркие дни.

Источник: ИА "Тайшет24"

Вывозкой мусора в Тайшете, как и на всех северных территориях Приангарья, занимается «Региональный северный оператор» («РСО»). Жители города могут подтвердить: мусоровозы компании никуда не исчезли — исправно вывозят отходы, как положено, один раз в день, а с недавних пор с некоторых контейнерных площадок — по два и даже по три раза. Но горы мусора всё равно не исчезают. Значит, проблема более глубокая.

В «РСО» во всём винят власти Тайшета. Со слов представителей компании, именно местная администрация своим бездействием и странными управленческими решениями довела проблему до критического состояния, сломав работающую несколько лет не без огрехов, но всё же эффективно систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В конце апреля этого года тайшетские власти по необъяснимым причинам решили не продлевать с «РСО» договор аренды земельного участка, который исторически служил местной свалкой. Своего полигона твёрдых бытовых отходов у города не было и нет — мусор свозили на огромный участок на 6-м километре автодороги «Тайшет — Шелехово». Этот участок с 2019 года находился в аренде у «РСО» как у компании, которая занимается вывозкой мусора. С этого времени она приводила участок в порядок, чтобы он отвечал нормам и в будущем был включён в соответствующий федеральный реестр: закупила бульдозер, установила ограждение, весы для учёта отходов, вагон-бытовку для персонала и так далее. Помимо этого, «РСО» в качестве жеста доброй воли оплатил 600 тысяч рублей на приведение всех документов по земельному участку в порядок — власти Тайшета по каким-то причинам долгое время не могли уладить вопрос границы участка с Министерством лесного комплекса Приангарья, в реестре которого свалка находилась на территории леса, что категорически запрещено.

За несколько лет «РСО» наладил эффективное взаимодействие с жителями частного сектора Тайшета. Поскольку контейнерных площадок в частном секторе, где проживает половина населения города, нет, а негабаритный или просто накопившийся мусор нужно куда-то девать, «РСО» создал удобную схему, по которой любой человек без всяких сложностей мог вывезти отходы на местную свалку. После того как тайшетские чиновники отказали «РСО» в продлении аренды, вывоз отходов для тайшетцев превратился в бюрократический квест, который они не стали проходить, воспользовавшись старым способом: «скинь мусор рядом с домом соседа».

Несложно догадаться, что большая часть мусора, который производят домовладения, стала складироваться в контейнерах жильцов многоквартирных домов. И речь тут не только о бытовых отходах. Площадки стали забивать крупным строительным мусором, старой мебелью, ветками, ботвой и прочим, что оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами вывозить по закону не обязан, но тем не менее это делает.

Почему за несколько лет, что в России идёт мусорная реформа, власти Тайшета не озаботились установкой контейнерных площадок в частном секторе — загадка. Тут важно отметить, что обустройство мест накопления мусора — не задача оператора по обращению с отходами, за это отвечают власти территории.

Контейнерные площадки у многоквартирных домов Тайшета стали переполняться не только потому, что жители частного сектора стали свозить туда мусор. Особо несознательные граждане делали это и до того, как «РСО» внедрил удобную схему вывозки отходов с частных домов, и никакого коллапса не было. Ситуацию ещё больше усугубили местные власти, вяло отреагировав на уход с рынка подрядной организации, которая работала с «РСО».

До апреля этого года «РСО» для вывозки мусора с территории Тайшета пользовался услугами местной подрядной организации, которой предоставлял свою технику, — так было экономически выгоднее, и на качество работ никто не жаловался. Но в какой-то момент подрядчик решил прекратить деятельность, забрав принадлежащие ему почти полсотни бункеров для мусора — больших контейнеров на 8 кубических метров, — они стояли на площадках вместе с обычными контейнерами, которые не вмещают и куба.

В «РСО» уверяют, что уход подрядчика не был для них сюрпризом. В компании знали об этом заблаговременно. А раз знали в «РСО», то наверняка такой информацией владели и чиновники. Но для верности компания всё же неоднократно предупреждала местные власти, что подрядчик скоро перестанет работать и заберёт своё имущество, следовательно, нужно закупать контейнеры. По подсчётам «РСО», чтобы заменить 47 бункеров для мусора, властям нужно было приобрести 400 контейнеров, но было куплено всего 50, которых, как можно видеть по последним фотографиям из Тайшета, попросту не хватает.

Объяснить действия тайшетских чиновников в «РСО» не могут. Бездействия и странные управленческие решения местных властей не поддаются логике. Для чего, например, нужно было разрывать контракт аренды свалки и почему не воспользоваться субсидией областного правительства на покупку тех же контейнеров, в руководстве «Регионального северного оператора» не понимают, а сама мэрия Тайшета насчёт своих действий хранит гробовое молчание. «РСО» вывозит мусор тоннами, но меньше его не становится. Как итог, страдают жители города, которые вынуждены ежедневно лицезреть горы мусора у себя под окнами, а в тёплые дни не открывать окна, чтобы в квартиру не проникла вонь от куч отходов.

ЖКХ