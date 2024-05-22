Проблема с душком. Бездействие властей Тайшета топит город в мусоре

Вывозкой мусора в Тайшете, как и на всех северных территориях Приангарья, занимается «Региональный северный оператор» («РСО»). Жители города могут подтвердить: мусоровозы компании никуда не исчезли — исправно вывозят отходы, как положено, один раз в день, а с недавних пор с некоторых контейнерных площадок — по два и даже по три раза. Но горы мусора всё равно не исчезают. Значит, проблема более глубокая.
В «РСО» во всём винят власти Тайшета. Со слов представителей компании, именно местная администрация своим бездействием и странными управленческими решениями довела проблему до критического состояния, сломав работающую несколько лет не без огрехов, но всё же эффективно систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В конце апреля этого года тайшетские власти по необъяснимым причинам решили не продлевать с «РСО» договор аренды земельного участка, который исторически служил местной свалкой. Своего полигона твёрдых бытовых отходов у города не было и нет — мусор свозили на огромный участок на 6-м километре автодороги «Тайшет — Шелехово». Этот участок с 2019 года находился в аренде у «РСО» как у компании, которая занимается вывозкой мусора. С этого времени она приводила участок в порядок, чтобы он отвечал нормам и в будущем был включён в соответствующий федеральный реестр: закупила бульдозер, установила ограждение, весы для учёта отходов, вагон-бытовку для персонала и так далее. Помимо этого, «РСО» в качестве жеста доброй воли оплатил 600 тысяч рублей на приведение всех документов по земельному участку в порядок — власти Тайшета по каким-то причинам долгое время не могли уладить вопрос границы участка с Министерством лесного комплекса Приангарья, в реестре которого свалка находилась на территории леса, что категорически запрещено.
Несложно догадаться, что большая часть мусора, который производят домовладения, стала складироваться в контейнерах жильцов многоквартирных домов. И речь тут не только о бытовых отходах. Площадки стали забивать крупным строительным мусором, старой мебелью, ветками, ботвой и прочим, что оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами вывозить по закону не обязан, но тем не менее это делает.
Почему за несколько лет, что в России идёт мусорная реформа, власти Тайшета не озаботились установкой контейнерных площадок в частном секторе — загадка. Тут важно отметить, что обустройство мест накопления мусора — не задача оператора по обращению с отходами, за это отвечают власти территории.
Контейнерные площадки у многоквартирных домов Тайшета стали переполняться не только потому, что жители частного сектора стали свозить туда мусор. Особо несознательные граждане делали это и до того, как «РСО» внедрил удобную схему вывозки отходов с частных домов, и никакого коллапса не было. Ситуацию ещё больше усугубили местные власти, вяло отреагировав на уход с рынка подрядной организации, которая работала с «РСО».
До апреля этого года «РСО» для вывозки мусора с территории Тайшета пользовался услугами местной подрядной организации, которой предоставлял свою технику, — так было экономически выгоднее, и на качество работ никто не жаловался. Но в какой-то момент подрядчик решил прекратить деятельность, забрав принадлежащие ему почти полсотни бункеров для мусора — больших контейнеров на 8 кубических метров, — они стояли на площадках вместе с обычными контейнерами, которые не вмещают и куба.
Объяснить действия тайшетских чиновников в «РСО» не могут. Бездействия и странные управленческие решения местных властей не поддаются логике. Для чего, например, нужно было разрывать контракт аренды свалки и почему не воспользоваться субсидией областного правительства на покупку тех же контейнеров, в руководстве «Регионального северного оператора» не понимают, а сама мэрия Тайшета насчёт своих действий хранит гробовое молчание. «РСО» вывозит мусор тоннами, но меньше его не становится. Как итог, страдают жители города, которые вынуждены ежедневно лицезреть горы мусора у себя под окнами, а в тёплые дни не открывать окна, чтобы в квартиру не проникла вонь от куч отходов.