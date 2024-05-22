Проблема с душком. Бездействие властей Тайшета топит город в мусоре

В конце апреля этого года тайшетские власти по необъяснимым причинам решили не продлевать с «РСО» договор аренды земельного участка, который исторически служил местной свалкой. Своего полигона твёрдых бытовых отходов у города не было и нет — мусор свозили на огромный участок на 6-м километре автодороги «Тайшет — Шелехово». Этот участок с 2019 года находился в аренде у «РСО» как у компании, которая занимается вывозкой мусора. С этого времени она приводила участок в порядок, чтобы он отвечал нормам и в будущем был включён в соответствующий федеральный реестр: закупила бульдозер, установила ограждение, весы для учёта отходов, вагон-бытовку для персонала и так далее. Помимо этого, «РСО» в качестве жеста доброй воли оплатил 600 тысяч рублей на приведение всех документов по земельному участку в порядок — власти Тайшета по каким-то причинам долгое время не могли уладить вопрос границы участка с Министерством лесного комплекса Приангарья, в реестре которого свалка находилась на территории леса, что категорически запрещено.