В Военном городке Новосибирска хотят построить две высотки

В Октябрьском районе Новосибирска в рамках строительства были снесены два старых двухэтажных дома по адресам Тополевая, 28 и 30. Эти дома были признаны аварийными и расселены, они не имели исторической ценности. Однако находились в охранной зоне исторического архитектурного ансамбля военного городка начала 20 века. В этой зоне более 30 зданий признаны объектами культурного наследия.