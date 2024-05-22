«Иркутская Аптека» продолжает модернизацию предприятия

«Сегодня в городе функционируют 47 филиалов муниципального предприятия. Это аптеки, аптечные пункты и киоски. “Иркутская аптека” снабжает медицинские организации и население широким ассортиментом лекарств. Большое количество фармацевтических средств изготавливают на предприятии. Участие в проекте будет способствовать повышению эффективности производственных процессов и качества продукции. Полученные за это время знания и навыки позволят охватить все производственные цепочки. Лучшие практики распространим на все подразделения», — отметил мэр города Руслан Болотов.