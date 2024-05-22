«Иркутская Аптека» продолжает модернизацию предприятия

Это стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».
Для реализации проекта была выбрана аптека № 174. В рамках первого этапа создана рабочая группа, участники которой прошли обучение по программе «Бережливое производство на предприятии». На втором этапе началось внедрение полученных навыков в процесс работы, выявление проблем и поиск способов их устранения.
«В аптеке оптимизировали рабочее пространство: переставили мебель и оборудование. Также была куплена капсулаторная машина. Она дает возможность сократить время производства лекарств и увеличить срок их годности. Изготовили пробную партию “Антигриппина” в капсулах. Раньше он фасовался в вощеную бумагу вручную. Сейчас продолжаем данное исследование и будем анализировать полученные результаты», — рассказала директор МУФП «Иркутская аптека» Елена Кичмарева.
Третьим этапом участия в проекте станет закупка торгового и технического оборудования, в том числе шкафов, стеллажей, дозатора для дистиллированной воды. Последний позволит сократить расход электроэнергии и воды и облегчить труд специалистов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сегодня в городе функционируют 47 филиалов муниципального предприятия. Это аптеки, аптечные пункты и киоски. “Иркутская аптека” снабжает медицинские организации и население широким ассортиментом лекарств. Большое количество фармацевтических средств изготавливают на предприятии. Участие в проекте будет способствовать повышению эффективности производственных процессов и качества продукции. Полученные за это время знания и навыки позволят охватить все производственные цепочки. Лучшие практики распространим на все подразделения», — отметил мэр города Руслан Болотов.