Коттедж с камином и прудом продают за 30 млн рублей под Новосибирском

Общая площадь коттеджа 266 кв.м. Он находится на участке в 8,5 соток. На первом этаже располагаются большая гостиная с кухней, камином и выходом на террасу. На втором этаже — три спаль и балкон. На цокольном этаже — сауна с душевой, овощехранилище, комната для отдыха. Также в доме есть мансарда, тёплый гараж с автоматическими воротами.