Коттедж с камином и прудом продают за 30 млн рублей под Новосибирском

В поселке Восход Новосибирской области выставили на продажу двухэтажный коттедж. Владельцы просят за него почти 30 млн рублей. Дом продают из-за переезда хозяев. Объявление размещено на сайте n1.ru.
Общая площадь коттеджа 266 кв.м. Он находится на участке в 8,5 соток. На первом этаже располагаются большая гостиная с кухней, камином и выходом на террасу. На втором этаже — три спаль и балкон. На цокольном этаже — сауна с душевой, овощехранилище, комната для отдыха. Также в доме есть мансарда, тёплый гараж с автоматическими воротами.
На участке разместили закрытую беседку под барбекю, пруд, хвойные и фруктовые деревья.
Напомним, в Новосибирске продают таунхаус с прозрачной лестницей за 77 млн рублей.