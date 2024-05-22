Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коттедж с камином и прудом продают за 30 млн рублей под Новосибирском

Дом расположен в поселке Восход.

Источник: N1

В поселке Восход Новосибирской области выставили на продажу двухэтажный коттедж. Владельцы просят за него почти 30 млн рублей. Дом продают из-за переезда хозяев. Объявление размещено на сайте n1.ru.

Общая площадь коттеджа 266 кв.м. Он находится на участке в 8,5 соток. На первом этаже располагаются большая гостиная с кухней, камином и выходом на террасу. На втором этаже — три спаль и балкон. На цокольном этаже — сауна с душевой, овощехранилище, комната для отдыха. Также в доме есть мансарда, тёплый гараж с автоматическими воротами.

На участке разместили закрытую беседку под барбекю, пруд, хвойные и фруктовые деревья.

Напомним, в Новосибирске продают таунхаус с прозрачной лестницей за 77 млн рублей.

недвижимость