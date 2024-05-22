Проекты были приняты в 2012 году. Согласно предпоследней редакции от 26 октября 2023 года, они, в частности, предполагали строительство двух трехсекционных 25-этажных домов с подземным паркингом и встроенными помещениями. В настоящее время территория представляет собой зону частной застройки.
Мэрия Уфы увеличила площадь застройки в квартале Комсомольской улицы
Мэрия Уфы внесла изменения в проекты планировки и межевания территории, ограниченной Комсомольской и Вишерской улицами, границей городских лесов и створом дома 28 по Комсомольской улице. В новой редакции площадь планируемых квартир увеличилась с 63,3 тыс. до 69,3 тыс. кв. м. Авторы документа обосновывают изменения устранением технической ошибки.