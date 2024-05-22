Мэрия Уфы увеличила площадь застройки в квартале Комсомольской улицы

Проекты были приняты в 2012 году. Согласно предпоследней редакции от 26 октября 2023 года, они, в частности, предполагали строительство двух трехсекционных 25-этажных домов с подземным паркингом и встроенными помещениями. В настоящее время территория представляет собой зону частной застройки.