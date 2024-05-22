Сколько в среднем получают многодетные семьи в Казахстане

Если сопоставить общую сумму выплат с количеством получателей пособия, то окажется, что в апреле каждая многодетная семья в среднем получила по 67 439 тенге. Однако это довольно грубый подсчет — важно помнить, что размер пособия по многодетности зависит от количества детей в семье и величины месячного расчетного показателя (МРП).