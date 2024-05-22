Сколько в среднем получают многодетные семьи в Казахстане

Каждая семья, в которой совместно проживают четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, имеют право получать пособие по многодетности. Доход семьи при этом не играет роли.
С начала 2024 года, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, выплатами государственного пособия по многодетности в среднем было охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге. За апрель выплаты получили 587,2 тыс. семей на общую сумму 39,6 млрд тенге.
Если сопоставить общую сумму выплат с количеством получателей пособия, то окажется, что в апреле каждая многодетная семья в среднем получила по 67 439 тенге. Однако это довольно грубый подсчет — важно помнить, что размер пособия по многодетности зависит от количества детей в семье и величины месячного расчетного показателя (МРП).
Так, в 2024 году, в зависимости от количества совместно проживающих детей многодетная семья может получать пособие следующего размера:
4 ребенка — 16,03 МРП, или 59 183 тенге в 2024 году;
5 детей — 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
6 детей — 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
7 детей — 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
8 и более детей — по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
Напомним, в целом на выплату государственного пособия многодетным семьям в текущем году предусмотрено порядка 474,8 млрд тенге. Стоит отметить, что на поддержку в Казахстане могут рассчитывать не только многодетные семьи, но и в целом граждане с детьми.