В Челябинском микрорайоне «Академ Riverside» затягивается строительство школы

Покупая квартиру в новом ЖК, люди рассчитывали, что на Университетской Набережной построят школу. В 2019 году застройщик ООО «Трест Магнитострой» обещал возвести учебное заведение на 1,5 тыс. мест. Но до сих пор в здание не уложили ни единого кирпича.