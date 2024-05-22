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В Челябинском микрорайоне «Академ Riverside» затягивается строительство школы

В Челябинске отложили строительство новой школы в микрорайоне «Академ Riverside».

Источник: Комсомольская правда

Жители челябинской микрорайона «Академ Riverside» опасаются, что останутся без новой школы.

Как сообщает Pchela.news, детям уже сейчас приходится ездить на учебу в другие районы. Жители жалуются, что мест в действующем в «Академе» Образовательном центре № 7 не хватает всем желающим.

Покупая квартиру в новом ЖК, люди рассчитывали, что на Университетской Набережной построят школу. В 2019 году застройщик ООО «Трест Магнитострой» обещал возвести учебное заведение на 1,5 тыс. мест. Но до сих пор в здание не уложили ни единого кирпича.

В январе 2023 года в администрации Челябинска составили план торгов на строительство социальных объектов. Туда попал и аукцион на возведение школы в «Академе». Но объявить торги в назначенное время так и не получилось.

В мэрии пояснили, что все дело в пересмотре планов. Вместимость будущей школы решили увеличить. Теперь застройщик обязан скорректировать документацию по планировке территории. Только после этого он сможет начать проектирование новой школы. Сколько займет работа с документами, пока не известно.

строительство
образование