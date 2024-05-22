В Челябинском микрорайоне «Академ Riverside» затягивается строительство школы

Жители челябинской микрорайона «Академ Riverside» опасаются, что останутся без новой школы.
Как сообщает Pchela.news, детям уже сейчас приходится ездить на учебу в другие районы. Жители жалуются, что мест в действующем в «Академе» Образовательном центре № 7 не хватает всем желающим.
Покупая квартиру в новом ЖК, люди рассчитывали, что на Университетской Набережной построят школу. В 2019 году застройщик ООО «Трест Магнитострой» обещал возвести учебное заведение на 1,5 тыс. мест. Но до сих пор в здание не уложили ни единого кирпича.
В январе 2023 года в администрации Челябинска составили план торгов на строительство социальных объектов. Туда попал и аукцион на возведение школы в «Академе». Но объявить торги в назначенное время так и не получилось.
В мэрии пояснили, что все дело в пересмотре планов. Вместимость будущей школы решили увеличить. Теперь застройщик обязан скорректировать документацию по планировке территории. Только после этого он сможет начать проектирование новой школы. Сколько займет работа с документами, пока не известно.