Стало известно, сколько получают ректоры воронежских вузов

Доходом в 443,3 тыс рублей может похвастаться ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, причем по ежемесячной зарплате он обогнал Дмитрия Ендовицкого, управляющего ВГУ, получающего в среднем 392,2 тыс рублей за месяц честного труда.