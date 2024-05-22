Стало известно, сколько получают ректоры воронежских вузов

Суммы в министерстве привели за 2023 год.
Доходом в 443,3 тыс рублей может похвастаться ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, причем по ежемесячной зарплате он обогнал Дмитрия Ендовицкого, управляющего ВГУ, получающего в среднем 392,2 тыс рублей за месяц честного труда.
Чуть больше оклад у Михаил Драпалюка, возглавляющего лестех — 396,5 тыс рублей.
Самыми же богатыми среди проректоров также оказались представители ВГТУ. Например, зарплата первого проректора Игоря Дроздова составила 301 тыс рублей.
Меньше всего, судя по цифрам Минобрнауки, получает ректор ВГУИТ Василий Попов — его ежемесячный доход составляет 179,9 тыс рублей.