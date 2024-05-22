Курс тенге на 22 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть оставались в минусе на торгах во вторник, но существенно поднялись с внутридневных минимумов. Инвесторы продолжали оценивать новости о гибели президента Ирана и о болезни короля Саудовской Аравии, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 аст составила 83,22 доллара за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,56%, до 79,35 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото упали в ходе азиатских торгов, отступив от рекордных максимумов, поскольку некоторое ослабление неопределенности в отношении Ирана охладило спрос на желтый металл в качестве «тихой гавани», в то время как давление из-за опасений по поводу процентной ставки в США сохранилось, сообщает Investing.com. Спотовое золото упало на 0,5% до 2413,77 доллара за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком в июне упал на 0,9% до 2416,75 доллара за унцию к 04:59 по Гринвичу.
Криптовалюта: по данным портала Investing.com, на 20:58 аст bitcoin торговался по 69 787,6 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 4,17%, а ее капитализация составила 1,38 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 778,20 долларов, повысившись в цене на 22,07%. Капитализация этой криптовалюты составила 456,61 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,61 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 мая.
1 австралийский доллар 294,59 тенге.
1 азербайджанский манат 260,65 тенге.
10 армянский драм 11,42 тенге.
1 белорусский рубль 135,27 тенге.
1 бразильский реал 86,56 тенге.
10 венгерских форинтов 12,48 тенге.
1 гонконгский доллар 56,62 тенге.
1 грузинский лари 164,24 тенге.
1 датская крона 64,35 тенге.
1 дирхам 120,29 ОАЭ тенге.
1 доллар США 441,8 тенге.
1 евро 480,02 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 324,19 тенге.
1 китайский юань 61,06 тенге.
1 кувейтский динар 1440,54 тенге.
1 кыргызский сом 5,01 тенге.
1 малазийский ринггит 94,2 тенге.
1 мексиканский песо 26,71 тенге.
1 молдавский лей 25,2 тенге.
1 норвежская крона 41,43 тенге.
1 польский злотый 112,88 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,8 тенге.
1 российский рубль 4,88 тенге.
1 СДР 585,56 тенге.
1 сингапурский доллар 328,09 тенге.
1 таджикский сомони 40,98 тенге.
1 тайский бат 12,17 тенге.
1 турецкая лира 13,72 тенге.
100 узбекских сумов 3,5 тенге.
1 украинская гривна 11,1 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 561,79 тенге.
1 чешская крона 19,46 тенге.
1 шведская крона 41,46 тенге.
1 швейцарский франк 485,87 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,38 тенге.
100 южнокорейских вон 32,44 тенге.
1 японская иена 2,83 тенге.