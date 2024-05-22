Курс тенге на 22 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть оставались в минусе на торгах во вторник, но существенно поднялись с внутридневных минимумов. Инвесторы продолжали оценивать новости о гибели президента Ирана и о болезни короля Саудовской Аравии, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 аст составила 83,22 доллара за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,56%, до 79,35 доллара за баррель.