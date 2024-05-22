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В финансовой деятельности «Самара Арены» нашли нарушения

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы в 2021—2023 годах средства, выделенные ГАУ СО «Самара Арена».

«По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки при осуществлении учреждением финансово-хозяйственной деятельности, связанные в том числе с использованием государственного имущества», — отмечается в сообщении.

По итогам проверки в адрес «Самара Арены» внесли представление об устранении нарушений и недостатков. Кроме того, информационные письма направлены в адрес региональных минспорта и министерства управления финансами. Отчет о результатах проверки направлен губернатору и в Самарскую губернскую думу.

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