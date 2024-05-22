В финансовой деятельности «Самара Арены» нашли нарушения

По итогам проверки в адрес «Самара Арены» внесли представление об устранении нарушений и недостатков. Кроме того, информационные письма направлены в адрес региональных минспорта и министерства управления финансами. Отчет о результатах проверки направлен губернатору и в Самарскую губернскую думу.