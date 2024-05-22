Прибыль СМЗ упала в начале года почти в три раза

Напомним, в январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.
Предприятие ОАО «СМЗ» было создано в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» в ноябре 1992 года. На сегодняшний момент ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4−5% губчатого титана в стране.