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Прибыль СМЗ упала в начале года почти в три раза

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало финансовые результаты за первые три месяца 2024 года. Согласно бухгалтерскому отчету на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, за первый квартал текущего года компания снизила прибыль на 186%, с 512,2 млн руб. в январе — марте 2023-го до 178,8 млн руб. в 2024 году. При этом выручка общества составила 3 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 5% (в первом квартале 2023 года — 2,8 млрд руб.).

Источник: Коммерсантъ

Напомним, в январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.

Предприятие ОАО «СМЗ» было создано в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» в ноябре 1992 года. На сегодняшний момент ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4−5% губчатого титана в стране.

экономика