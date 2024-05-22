Прибыль СМЗ упала в начале года почти в три раза

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало финансовые результаты за первые три месяца 2024 года. Согласно бухгалтерскому отчету на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, за первый квартал текущего года компания снизила прибыль на 186%, с 512,2 млн руб. в январе — марте 2023-го до 178,8 млн руб. в 2024 году. При этом выручка общества составила 3 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 5% (в первом квартале 2023 года — 2,8 млрд руб.).