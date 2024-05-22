У крымских студентов появится два новых дома

«К 1 сентября 2024 года подрядчик обещал сдать два новых общежития по адресу Ялтинская, 20. Это 700 мест», — сказал он.
Сдача этих общежитий позволит не только удовлетворить спрос на места для всех желающих студентов университета, но и, скорее всего, при наличии финансирования, отселять туда студентов на период реконструкции тех общежитий, которые этого требуют, или капитального ремонта, объяснил Курьянов.
Большинство студенческих общежитий были построены еще в 70−80 годы прошлого века, уточнил руководитель вуза. Их инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.
Два студенческих общежития на 250 и 450 мест строятся в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Ранее ожидалось, что они будут сданы до 1 августа. В конце февраля их строительная готовность составляла 80%, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. На прилегающей территории обустраивают ливневую канализацию, планируется также благоустройство парковок, тротуаров и проездов.