Спрос на ипотеку в Астане и Алматы оживился

«Это формальный максимум по крайней мере с начала 2019-го, но особых перемен не произошло: кварталом ранее было 43%. Кстати, уровень одобрения ипотеки в Астане и Алматы традиционно остается довольно высоким — в I квартале он достиг 71,7%, что близко к среднему значению последних трех лет. Доля одобренных заявок в совокупных показателях притом составляет 33,4%», — заключили в DataHub.