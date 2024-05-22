Спрос на ипотеку в Астане и Алматы оживился

В Астане и Алматы в первом квартале этого года наблюдалось оживление спроса на ипотеку, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«По итогам I квартала число кредитных заявок на получение таких займов в двух городах достигло 47,2 тыс. единиц, увеличившись на 13% кв/кв, показывает опрос банков, проведенный НБРК. Число заявок за пределами Астаны и Алматы, напротив, чуть снизилось, и в итоге совокупный показатель прирос в пределах 1%, до 216,2 тыс. единицы», — отмечают в ПКБ.
Доля двух городов в общем спросе, соответственно, слегка подросла — с 19,5% до 21,8%.
Если же смотреть на показатели не поданных, а одобренных заявок, то удельный вес двух крупных городов уже оказывается заметно выше и достигает 46,8%, отмечают аналитики.
«Это формальный максимум по крайней мере с начала 2019-го, но особых перемен не произошло: кварталом ранее было 43%. Кстати, уровень одобрения ипотеки в Астане и Алматы традиционно остается довольно высоким — в I квартале он достиг 71,7%, что близко к среднему значению последних трех лет. Доля одобренных заявок в совокупных показателях притом составляет 33,4%», — заключили в DataHub.