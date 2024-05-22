Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 22 мая рассказали, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 196,8 тыс. человек.

В Минтруда уточнили, что в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • 1 группы — 95 496 тенге,
  • 2 группы — 76 397 тенге,
  • 3 группы — 52 089 тенге.

А средний размер социальных выплат по состоянию на 1 мая 2024 года составляет:

  • по утрате трудоспособности — 56 913 тенге,
  • по потере кормильца — 58 681 тенге.

Размеры государственных социальных пособий зависят:

  • по инвалидности — от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год,
  • по случаю потери кормильца — от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 мая 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 62 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,
  • коэффициентов утраты трудоспособности,
  • количества иждивенцев,
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования,
  • замещения дохода.

В ведомстве пояснили, что эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

«С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца».

Пресс-служба МТСЗН РК
экономика