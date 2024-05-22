Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца

В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.
По состоянию на 1 мая численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 196,8 тыс. человек.
В Минтруда уточнили, что в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:
- 1 группы — 95 496 тенге,
- 2 группы — 76 397 тенге,
- 3 группы — 52 089 тенге.
А средний размер социальных выплат по состоянию на 1 мая 2024 года составляет:
- по утрате трудоспособности — 56 913 тенге,
- по потере кормильца — 58 681 тенге.
Размеры государственных социальных пособий зависят:
- по инвалидности — от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год,
- по случаю потери кормильца — от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от:
- среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,
- коэффициентов утраты трудоспособности,
- количества иждивенцев,
- стажа участия в системе обязательного социального страхования,
- замещения дохода.
В ведомстве пояснили, что эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
«С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца».