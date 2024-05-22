Неделя предпринимательства проходит в Ростовской области

«Традиционно события недели посвящены Дню российского предпринимательства — профессиональному празднику всех, кто работает в сфере бизнеса», — рассказывают в правительстве.
В Новочеркасске сегодня и завтра, 22 и 23 мая, проходят тренинги «Азбука предпринимателя».
Шахтинский центр «Мой бизнес» 22 мая проведет час с экспертом по теме «Вопросы архитектурно-градостроительной сферы».
А 23 мая совместно с платформой hh.ru запланирован День кадров с бесплатным вебинаром «Ключ к успеху — мотивация: как научиться мотивировать любого сотрудника».
В этот же день можно будет принять участие в вебинаре на тему «Как проводить проблемные интервью и создавать продукты, которые сами себя продают».
Полное расписание Недели — в разделе «Мероприятия» на сайте mbrostov.ru и в аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и Телеграм-канале.
Участие в событиях бесплатное благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Как сообщалось ранее, открыл Неделю старт нового акселератора «Мой бизнес. Бренд».
Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.
Всего в Ростовской области предпринимательством заняты более 700 тысяч человек, действуют свыше 180 тысяч субъектов МСП и более 300 тысяч самозанятых.