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Неделя предпринимательства проходит в Ростовской области

Ростовская область, 22 мая 2024. DON24.RU. Неделя предпринимательства проходит на Дону. Основные события организованы в центрах «Мой бизнес». Они продлятся до 26 мая, сообщают в донском правительстве.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

«Традиционно события недели посвящены Дню российского предпринимательства — профессиональному празднику всех, кто работает в сфере бизнеса», — рассказывают в правительстве.

В Новочеркасске сегодня и завтра, 22 и 23 мая, проходят тренинги «Азбука предпринимателя».

Шахтинский центр «Мой бизнес» 22 мая проведет час с экспертом по теме «Вопросы архитектурно-градостроительной сферы».

А 23 мая совместно с платформой hh.ru запланирован День кадров с бесплатным вебинаром «Ключ к успеху — мотивация: как научиться мотивировать любого сотрудника».

В этот же день можно будет принять участие в вебинаре на тему «Как проводить проблемные интервью и создавать продукты, которые сами себя продают».

Полное расписание Недели — в разделе «Мероприятия» на сайте mbrostov.ru и в аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и Телеграм-канале.

Участие в событиях бесплатное благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщалось ранее, открыл Неделю старт нового акселератора «Мой бизнес. Бренд».

Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

Всего в Ростовской области предпринимательством заняты более 700 тысяч человек, действуют свыше 180 тысяч субъектов МСП и более 300 тысяч самозанятых.

экономика