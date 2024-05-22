Законность активов семьи Бишимбаева готово проверить АФМ

— На сегодняшний день у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется. Но проверки в глобальном порядке, в части незаконно приобретенных преступных доходов, мы на постоянной основе проводим. Эти работы у нас, если где-то были незаконные доходы, которые были приобретены преступным путем и легализованы, мы обязательно привлечем их к уголовной ответственности. Что касается петиции — давайте мы дождемся результатов петиции и параллельно изучим этот вопрос, обязательно обратим на это внимание, не переживайте, мы вам обязательно сообщим, — сказал Женис Елемесов.