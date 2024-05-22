Башкирия стала лидером ПФО по обновленности автобусов.

Башкирия стала лидером Приволжского федерального округа по обновленности автобусов. На сегодняшний день средний возраст автобусов ГУП «Башавтотранс» составляет всего 5 лет. На май 2024 года количество новых автобусов в автопарке госперевозчика составляет 75%. Что, безусловно, обеспечивает более комфортные условия проезда пассажиров.
По сравнению с другими регионами ПФО автопарк ГУП «Башавтотранс» значительно моложе. К примеру, в республике Марий Эл средний возраст общественного транспорта составляет 10 лет, Ульяновской области — 9−10 лет, Кировской области — 8−10 лет, Чувашии — 5−6 лет, Оренбургской области и Удмуртии — 6−7 лет, Мордовии — 6 лет.
«Таких результатов удалось достичь благодаря активному обновлению автопарка госперевозчика. За 5 лет подвижной состав ГУП “Башавтотранс” обновился 1430 автобусами малого, среднего и большого класса. На эти цели направили более 10,6 млрд рублей».
Как отмечают в пресс-службе правительства РБ, новые низкопольные автобусы марки «НефАЗ» соответствуют требованиям «Доступной среды»: техника оснащена откидной аппарелью, специальным местом в салоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, устройствами контроля работы водителя, системой поддержания его работоспособности «антисон».