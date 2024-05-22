Башкирия стала лидером ПФО по обновленности автобусов.

По сравнению с другими регионами ПФО автопарк ГУП «Башавтотранс» значительно моложе. К примеру, в республике Марий Эл средний возраст общественного транспорта составляет 10 лет, Ульяновской области — 9−10 лет, Кировской области — 8−10 лет, Чувашии — 5−6 лет, Оренбургской области и Удмуртии — 6−7 лет, Мордовии — 6 лет.