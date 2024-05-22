Где лучше всего отдыхать в Казахстане — новые и известные места

Подавляющее большинство заграничных туристов, около 90%, прибывает в Казахстан из России. Однако, по мнению эксперта туристический отрасли, после введения безвизового режима с Индией и Китаем поток туристов из этих стран тоже заметно увеличился.
В Казахстане даже появились новые туристические направления, но придорожный сервис до сих пор остается неразвитым.
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Туризм в Казахстане: новые места для отдыха
В последние годы в Казахстане начали активно развиваться новые туристические направления, которые ранее не привлекали большого внимания, говорит директор туристической компании Limon Travel Алмас Маратулы.
Бизнесмен уточняет, что два года назад в Казахстане были образованы новые области: Жетысуская, Абайская и Улытауская. С тех пор акиматы этих регионов начали активно развивать и продвигать свои туристические маршруты.
Ранее в Алматинской области самыми популярными туристическими местами были озера Кольсай, Чарынский каньон, озеро Алаколь в летнее время и Иле-Алатауский национальный парк. После административных изменений Кольсай и Чарынский каньон относятся к Алматинской области, а из знаменитых туристических мест в Жетысуской области осталось только озеро Алаколь.
«С прошлого года в Жетысу стали продвигать другие маршруты. У них есть самый высокий водопад Казахстана Бурханбулак, озеро Жасылколь в Джунгар-Алатауском национальном парке, озеро Балхаш», — говорит Алмас Маратулы.
По его словам, акиматы, продвигая новые туристические направления, способствуют привлечению большего числа туристов.
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Самые популярные локации у туристов в Казахстане
В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19 казахстанских курортных зонах, превысило 3,8 миллиона человек. Благодаря этому гостиницы при курортах Казахстана заработали 130 миллиардов тенге (293 миллиона долларов).
По данным Минтуризма, самыми популярными местами отдыха были:
- Алматинские горы — 2,3 миллиона человек;
- Каспий и марсианские пейзажи Мангистау — 356 тысяч человек;
- Щучинская зона, Бурабай — 305 тысяч туристов;
- озеро Алаколь — 205 тысяч человек.
Глава туристической компании Алмас Маратулы отмечает, что Алматы и Алматинская область являются популярными местами как среди внутренних туристов, так и иностранных.
«Горный кластер всегда актуален для туристов — и зимой, и летом. Поэтому Алматы считается самым излюбленным местом для туристов. Наша компания сосредоточена в Алматы и Алматинской области, поэтому у нас туристический поток стабильный», — говорит он.
Министры меняются, а туалетов по-прежнему нет
Несмотря на активное развитие новых туристических направлений в Казахстане, сфера туризма сталкивается с рядом проблем. Многие из них вытекают из короткой продолжительности туристического сезона. Летом поток туристов настолько велик, что базы отдыха не справляются со спросом. В результате цены растут, а качество обслуживания не улучшается.
«Туристический сезон в Казахстане очень короткий. Пляжный туризм длится всего два месяца», — констатировал представитель сферы турбизнеса.
Из-за этого на базах отдыха, в гостевых домах и отелях сервису не уделяют особого внимания.
«Они хотят заработать как можно больше за эти два месяца. Их тоже можно понять, потому что они пустуют 7−8 месяцев и за этот короткий промежуток времени хотят заработать по максимуму», — объясняет Алмас Маратулы.
Он также отмечает, что еще одной проблемой, о которой все знают, это дороги и придорожный сервис. Несмотря на постепенные улучшения, качественные дороги и придорожные объекты есть далеко не везде.
«Несколько министров говорили, что решат этот вопрос, но министры меняются, туалетов все еще нет. В этом году Маржикпаев сказал, что до конца года построят 200 туалетов. Посмотрим, сдержит ли свое слово новый министр туризма», — говорит Алмас Маратулы.
Директор туркомпании считает, что акиматам экономически невыгодно строить дороги в малопосещаемые туристами места.
«Это экономически не выгодно, окупаемость очень сложная, поэтому их тоже можно понять. Но если мы хотим развивать внутренний туризм, то мы должны создавать инфраструктуру», — убежден Маратулы.
Без этого никак, считает он.
«Придет турист или не придет, но мы должны создавать, чтобы там появились рабочие места, базы отдыха, санатории. Если будут строиться базы отдыха, отели, гостевые дома, то появятся рабочие места», — думает бизнесмен.
Алмас Маратулы напомнил, что в сентябре прошлого года было воссоздано министерство туризма и спорта, которое ранее было комитетом. По его словам, за 9 месяцев больших обещаний не было, как и видимой работы.
«Возможно, разрабатываются новые программы», — предполагает он.
Где чаще всего иностранцы отдыхают в Казахстане
Иностранные туристы часто посещают Алматы, что объясняется наличием здесь крупных компаний и развитой инфраструктуры. В основном, они приезжают по делам и в командировки, но также проявляют интерес к местным туристическим достопримечательностям.
По словам Алмас Маратулы, россияне традиционно занимают первое место среди иностранных туристов в Казахстане, но в последние годы к ним добавились китайцы и индусы. Кроме того, Алматы известен своим горным кластером и экотуризмом, который привлекает любителей природы из Западной Европы. Европейские туристы ценят экологические маршруты и природные красоты региона.
Алматы стал лидером по количеству прибывших иностранных туристов.
«В прошлом году начал действовать безвизовый режим с Индией и с Китаем. И поток туристов из этих стран заметно увеличился. В 2022 году был очень большой поток из России. Это еще сильно заметно из-за того, что во время пандемии у нас никого не было», — сказал он.
При этом Алмас Маратулы считает, что Казахстан, несмотря на активное развитие этой сферы, никогда не станет туристической страной. А все потому, что теплый сезон в стране очень короткий. Он думает, что доля туризма в ВВП так и будет составлять 5−6%. Возможно, откроются новые туристические места.
Он предлагает акцентировать внимание на развитии экотуризма и агротуризма в регионах, что позволит увеличить число занятых в этой сфере с 500 тысяч до 700−800 тысяч человек. Это включает создание инфраструктуры для сельского туризма, для того чтобы население зарабатывало, например, на том, чтобы натопить баню, готовить м продавать кумыс, мед или рукодельные изделия, оказывая транспортные услуги для туристов.
«Даже если я сам работаю в этой сфере, считаю, что туристической страной Казахстан не станет. Потому что география очень большая и при этом холодная. Максимум, что мы можем развивать — это экотуризм», — рассуждает Алмас Маратулы.
Он добавляет, что для этого есть много красивых мест: Иле-Алатауский национальный парк, Джунгарский национальный парк, Катон-Карагай, Мангистау, Бозжыра, Бурабай, Щучинск.
Алмас Маратулы подчеркивает, что Казахстан посещает множество туристов из России. Большинство из них проезжают через Северо-Казахстанскую область, делая короткие остановки для заправки и обеда, прежде чем отправиться в Бурабай.
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В Баянаулском районе есть много потенциально привлекательных туристических мест, но они пока не развиты. Например, озера Имантау и Шалкар — нетронутые места, не уступающие по красоте Бурабаю, но здесь полностью отсутствуют инфраструктура и условия для отдыха и туризма.
«Мы должны создать инфраструктуру и строить базы отдыха, лагеря, отели, гостевые дома именно в этих регионах, потому что в Бурабай и так очень много отдыхающих. Поэтому около 20−30 процентов туристов из России должны удержать именно на границе — в Павлодаре, в Северо-Казахстанской области», — заключает он.
По его мнению, в таком случае развитие туризма принесет экономическую выгоду не только региону, но и местным жителям.
Плюс миллион внутренних туристов
Внутренний туризм в Казахстане продолжает расти: более 9,6 миллиона казахстанцев совершили путешествия внутри страны, что на миллион больше по сравнению с предыдущим годом.
В 2023-м количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, увеличилось на 647,5 тысячи человек и составило 7,54 миллиона человек.
По данным министерства туризма и спорта, в прошлом году Казахстан посетили более 9,2 миллиона иностранцев, что в два раза больше по сравнению с показателем предыдущего года (4,7 миллиона человек). Об этом в правительстве сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
При этом, согласно данным бюро Нацстатистики, только 1,1 миллиона человек останавливались в гостиницах, хостелах, турбазах, санаториях и домах отдыха. Рост составил 17% в сравнении с 2022 годом, когда Казахстан посетили 928 тысяч иностранных туристов.
За предыдущий год местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 миллиардов тенге. Налоговые поступления от отрасли туризма составили 450 миллиардов тенге. Это на 64 миллиарда тенге больше предыдущего годового показателя. Объем инвестиций в туризм в 2023 году достиг 787 миллиардов тенге, что на 53% больше аналогичного периода прошлого года.
В прошлом году 2,5 миллиона человек посетили национальные парки Казахстана. В стране функционируют 16 визит-центров, из которых 7 расположены на территории национальных парков.
«За прошлый год национальные парки Алтын Емель, Чарын и Иле-Алатау пополнились 3 новыми визит-центрами общей стоимостью порядка 3 миллиардов тенге», — напомнил глава Минтуризма.
Министр подчеркнул, что Казахстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру и поддерживать меры, направленные на увеличение туристического потока и улучшение качества предоставляемых услуг. Общий объем инвестиций в проекты, включая создание санаториев, детских лагерей, гостиниц, зон отдыха и объектов придорожного сервиса, составил более 5 миллиардов тенге.