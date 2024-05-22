Где лучше всего отдыхать в Казахстане — новые и известные места

«В прошлом году начал действовать безвизовый режим с Индией и с Китаем. И поток туристов из этих стран заметно увеличился. В 2022 году был очень большой поток из России. Это еще сильно заметно из-за того, что во время пандемии у нас никого не было», — сказал он.