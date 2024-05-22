В Башкирии льготным проездом на транспорте пользуются 30 тысяч человек.

В Башкирии в общественном транспорте действует Единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Льготные категории граждан могут совершать до 90 поездок в месяц на городском электрическом транспорте (трамвай, троллейбус), автобусах городского и пригородного сообщения (кроме такси, в том числе маршрутных), курсирующих по территории региона. При этом стоимость ЕСПБ составляет 600 рублей на один календарный месяц. Этими льготами ежемесячно пользуются более 30 тысяч жителей.
«Для повышения качества обслуживания в Башкортостане прорабатывается вопрос по привлечению перевозчиков к работе с ЕСПБ. Так, на май 2024 года льготные категории граждан могут воспользоваться ЕСПБ на автобусных маршрутах перевозчиков ГУП “Башавтотранс”, ООО “Автомиг”, ООО “Уфимские автобусные линии”, МУП “Стерлитамакское троллейбусное управление”, МУП “Трамвайное управление” Салавата, а также на городском электротранспорте, внутреннем водном и внеуличном транспорте (подвесная канатная дорога)» — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
По информации пресс-службы регионального правительства, ЕСПБ действует на территории республики с 2017 года. Стоимость данного билета остается одной из наиболее низких в стране. К примеру, в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей — можно совершать 50 поездок в течение месяца. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.