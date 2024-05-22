«Крабовым королям» из Приморья не удалось отбить иск Генпрокуратуры

Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) отклонил апелляционную жалобу, поданную ответчиками по делу о взыскании более 17,4 млрд рублей с приморских крабопромысловых компаний и связанных с ними лиц, сообщает ИА PrimaMedia.
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда. При этом постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение одного месяца.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Приморского края 2 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал недействительными договоры на вылов водных биоресурсов, заключенные между Росрыболовством и Дмитрием Дремлюгой, Аленой Дремлюгой, Юрием Далишневым, Александром Ковальским, Константином Земляновым, Анастасией Филоненко, Татьяной Жуковой, Владимиром Макаровым, Ириной Жуковой, Николаем Андрейченко, ООО «Реал девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Краб Марин», ООО «Апелла», ООО «Владорион», ООО «Рыбный остров», ООО «Прибрежный лов», АО «Краб ДМП», ЗАО «Пасифик Марин» (все юрлица — Владивосток). Суд также взыскал с этих ответчиков 17,432 млрд рублей.
Это был второй из исков, поданных Генпрокуратурой РФ в Арбитражный суд Приморья к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Более крупный из исков — на 358,7 млрд рублей — был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.