«Крабовым королям» из Приморья не удалось отбить иск Генпрокуратуры

Это был второй из исков, поданных Генпрокуратурой РФ в Арбитражный суд Приморья к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Более крупный из исков — на 358,7 млрд рублей — был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.