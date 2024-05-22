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Где на Дальнем Востоке можно найти высокооплачиваемую работу: не только добыча золота и нефти

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая, ФедералПресс. В пресс-службе полномочного представителя президента на Дальнем Востоке рассказали о средних доходах у жителей округа. В ответ на запрос «ФедералПресс» в полпредстве также уточнили, куда могут устроиться дальневосточники, чтобы получать более высокую зарплату.

Источник: РИА "Новости"

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — феврале 2024 года составила 87,1 тыс. рублей в месяц, что на 13% выше среднероссийских значений (77 тыс. рублей)», — уточнили в пресс-службе полномочного представителя президента на Дальнем Востоке в ответ на запрос «ФедералПресс».

При этом среднедушевые денежные доходы населения в 2023 году составили 54,4 тыс. рублей в месяц. А это только на 8% выше среднероссийских значений (50,3 тыс. рублей).

В полпредстве добавили, что в округе регулярно открываются новые производства в рамках преференциальных режимов ТОР и СПВ. Компании создают много новых и высокопроизводительных рабочих мест. И, судя по статистике, заработные платы на этих производствах выше, чем в среднем по округу на 39% — 116 тысяч против 87 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, что по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал ряд поручений. В их числе — снижение уровня бедности в России.

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