Где на Дальнем Востоке можно найти высокооплачиваемую работу: не только добыча золота и нефти

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — феврале 2024 года составила 87,1 тыс. рублей в месяц, что на 13% выше среднероссийских значений (77 тыс. рублей)», — уточнили в пресс-службе полномочного представителя президента на Дальнем Востоке в ответ на запрос «ФедералПресс».
При этом среднедушевые денежные доходы населения в 2023 году составили 54,4 тыс. рублей в месяц. А это только на 8% выше среднероссийских значений (50,3 тыс. рублей).
В полпредстве добавили, что в округе регулярно открываются новые производства в рамках преференциальных режимов ТОР и СПВ. Компании создают много новых и высокопроизводительных рабочих мест. И, судя по статистике, заработные платы на этих производствах выше, чем в среднем по округу на 39% — 116 тысяч против 87 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось о том, что по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал ряд поручений. В их числе — снижение уровня бедности в России.