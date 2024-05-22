Где на Дальнем Востоке можно найти высокооплачиваемую работу: не только добыча золота и нефти

В полпредстве добавили, что в округе регулярно открываются новые производства в рамках преференциальных режимов ТОР и СПВ. Компании создают много новых и высокопроизводительных рабочих мест. И, судя по статистике, заработные платы на этих производствах выше, чем в среднем по округу на 39% — 116 тысяч против 87 тысяч рублей в месяц.