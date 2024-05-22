На Туапсинском НПЗ проверят системы оповещения

Проверка пройдет до 17:00 по мск. Во время нее включат голосовое сообщение. Власти просят жителей сохранять спокойствие.
Аналогичные мероприятия проводились 17 мая в Новороссийске на перевалочном комплексе «Шесхарис».
Вечером 22 мая на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе проверят системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Проверка пройдет до 17:00 по мск. Во время нее включат голосовое сообщение. Власти просят жителей сохранять спокойствие.
Аналогичные мероприятия проводились 17 мая в Новороссийске на перевалочном комплексе «Шесхарис».