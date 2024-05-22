Из «пирамиды» на ул. Крисанова съехал еще один магазин

Ранее в «пирамиде» прекратило работу одно из кафе «Длинный нос».
Напомним, администрация Перми выиграла судебный процесс по расторжению с ООО «Кама-Урал» договора аренды торгового центра на ул. Крисанова, 12б. В 2021 году городские власти изъяли ТЦ в виде пирамид по ул. Крисанова, 12б и 12 В, в муниципальную собственность.
Весной 2022 года в результате аукциона здание на ул. Крисанова, 12б, называемое «малой пирамидой», арендовало ООО «Кама-Урал» на один год и 11 месяцев. Сейчас обе «пирамиды» функционируют. На ул. Крисанова, 12б, работают различные магазины.