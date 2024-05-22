Из «пирамиды» на ул. Крисанова съехал еще один магазин

Напомним, администрация Перми выиграла судебный процесс по расторжению с ООО «Кама-Урал» договора аренды торгового центра на ул. Крисанова, 12б. В 2021 году городские власти изъяли ТЦ в виде пирамид по ул. Крисанова, 12б и 12 В, в муниципальную собственность.