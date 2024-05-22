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Из «пирамиды» на ул. Крисанова съехал еще один магазин

В «пирамиде» на ул. Крисанова, 12б, закрылся магазин морепродуктов сети FiShop. Об этом сообщила директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова. Он открылся на новом месте — в ТЦ «Март» по адресу: ул. Петропавловская, 105а.

Источник: Коммерсантъ

Ранее в «пирамиде» прекратило работу одно из кафе «Длинный нос».

Напомним, администрация Перми выиграла судебный процесс по расторжению с ООО «Кама-Урал» договора аренды торгового центра на ул. Крисанова, 12б. В 2021 году городские власти изъяли ТЦ в виде пирамид по ул. Крисанова, 12б и 12 В, в муниципальную собственность.

Весной 2022 года в результате аукциона здание на ул. Крисанова, 12б, называемое «малой пирамидой», арендовало ООО «Кама-Урал» на один год и 11 месяцев. Сейчас обе «пирамиды» функционируют. На ул. Крисанова, 12б, работают различные магазины.

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