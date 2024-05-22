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Плодоовощную продукцию из Узбекистана на таможне начнут пропускать через специальные коридоры

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На крупных приграничных таможенных постах Узбекистана создадут отдельные коридоры, оборудованные специальными знаками, для ускоренного вывоза плодоовощной продукции, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению Государственного таможенного комитета приоритет движения по этим полосам предоставят транспортным средствам, загруженным скоропортящейся плодоовощной продукцией — луком, капустой, вишней, абрикосами и так далее.