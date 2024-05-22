Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые площадки отдадут под реновацию в Свердловской области

Шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) запустят в Свердловской области в 2024 году. Как уточнил и. о. министра строительства Григорий Сурганов, площадки пойдут под жилую застройку. Суммарно в регионе будет 19 таких проектов.

«Главная идея закона о КРТ — улучшать жилищные условия граждан, расселять физически и морально устаревшие дома. Поэтому у нас в приоритете комплексное развитие территорий жилой застройки», — заявил Сурганов. По его словам, за время реализации проектов в новые дома переехали уже больше 2 тыс. человек.

Общий потенциал площадок, отданных под КРТ, превышает 1 млн кв. м жилья, уточняет УралПолит.Ru. Предполагается, что все объекты обеспечат социальной и инженерной инфраструктурами. В общей сложности благодаря проектам КРТ планируется расселить 55 тыс. «квадратов» аварийного и ветхого жилья.

О каких именно новых проектах идет речь, Сурганов не уточнил. Судя по всему, они будут находиться в Екатеринбурге. В городе сейчас реализуются 10 проектов, ранее сообщалось о планах добавить еще шесть в 2024 году. Программа КРТ, известная в народе как «реновация», действует в Свердловской области уже несколько лет. Регион выступает пилотной территорией по применению этой программы.

﻿

ЖКХ