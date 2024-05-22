Новые площадки отдадут под реновацию в Свердловской области

О каких именно новых проектах идет речь, Сурганов не уточнил. Судя по всему, они будут находиться в Екатеринбурге. В городе сейчас реализуются 10 проектов, ранее сообщалось о планах добавить еще шесть в 2024 году. Программа КРТ, известная в народе как «реновация», действует в Свердловской области уже несколько лет. Регион выступает пилотной территорией по применению этой программы.