Новые площадки отдадут под реновацию в Свердловской области

«Главная идея закона о КРТ — улучшать жилищные условия граждан, расселять физически и морально устаревшие дома. Поэтому у нас в приоритете комплексное развитие территорий жилой застройки», — заявил Сурганов. По его словам, за время реализации проектов в новые дома переехали уже больше 2 тыс. человек.
Общий потенциал площадок, отданных под КРТ, превышает 1 млн кв. м жилья, уточняет УралПолит.Ru. Предполагается, что все объекты обеспечат социальной и инженерной инфраструктурами. В общей сложности благодаря проектам КРТ планируется расселить 55 тыс. «квадратов» аварийного и ветхого жилья.
О каких именно новых проектах идет речь, Сурганов не уточнил. Судя по всему, они будут находиться в Екатеринбурге. В городе сейчас реализуются 10 проектов, ранее сообщалось о планах добавить еще шесть в 2024 году. Программа КРТ, известная в народе как «реновация», действует в Свердловской области уже несколько лет. Регион выступает пилотной территорией по применению этой программы.