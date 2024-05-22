Основные ремонтные работы на станции метро «Чернышевская» завершены

Городские власти отчитались о ходе ремонта на станции метро «Чернышевская». Ко вторнику, 21 мая, там закончили основные строительно-монтажные работы и приступили к техническим испытанием установленного оборудования, а также к декорированию. Об этом, со ссылкой на пресс-службу комитета по строительству, сообщает «Петербургский дневник».
Напомним, станцию не обновляли около 65 лет — она открылась в 1958 году и давно требовала ремонта. На реконструкцию «Чернышевскую» закрыли в октябре 2022-го и обещали завершить работы к 30 апреля. По неназванным причинам они затянулись, однако, есть надежда, что откроют станцию к концу июня.
В настоящий момент АО «Метрострой Северной Столицы» размещает там декоративные и архитектурные элементы (объём уложенного декоративного камня составит 1,7 тысячи квадратных метров), а сотрудники компании приступили к техническим испытаниям оборудования — установленных в наклонном ходе четырёх узкобалюстрадных эскалаторов. Их цепи и ступени уже смонтированы.
Ранее сообщалось, что эта модель эскалаторов поможет в увеличении пропускной способности станции на 6,5 тысячи пассажиров в день. Также будет повышена нагрузка на станцию в час-пик — до 16 тысяч человек на вход и почти 13 тысяч на выход.
«Кроме того, специалисты АО “Метрострой Северной Столицы” заменили кровлю на металлическую, проложили шесть тысяч погонных метров инженерных сетей. Ведётся отладка систем и подключение комплекса станции ко всем необходимым коммуникациям», — заключили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что на ремонт с 1 июня закроется станция «Фрунзенская». Работы на ней продлятся три года.