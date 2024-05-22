Основные ремонтные работы на станции метро «Чернышевская» завершены

Напомним, станцию не обновляли около 65 лет — она открылась в 1958 году и давно требовала ремонта. На реконструкцию «Чернышевскую» закрыли в октябре 2022-го и обещали завершить работы к 30 апреля. По неназванным причинам они затянулись, однако, есть надежда, что откроют станцию к концу июня.