Государственный долг Свердловской области снизился до 104,8 млрд рублей

Регион расположился на шестой позиции по размеру госдолга среди субъектов России, уступая Московской области (262,7 млрд рублей), Москве (161,7 млрд рублей), Нижегородской области (139,2 млрд рублей), Краснодарскому краю (114,5 млрд рублей) и республике Татарстан (110,3 млрд рублей). Свердловская область также лидирует в списке регионов по объему госдолга в УрФО. Второе место у Челябинской области (60 млрд рублей), третье — у Курганской (18,3 млрд рублей).