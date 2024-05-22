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Государственный долг Свердловской области снизился до 104,8 млрд рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая, УралПолит.Ru. В начале мая этого года государственный долг региона снизился до 104,8 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте Министерства финансов РФ.

Источник: Reuters

Регион расположился на шестой позиции по размеру госдолга среди субъектов России, уступая Московской области (262,7 млрд рублей), Москве (161,7 млрд рублей), Нижегородской области (139,2 млрд рублей), Краснодарскому краю (114,5 млрд рублей) и республике Татарстан (110,3 млрд рублей). Свердловская область также лидирует в списке регионов по объему госдолга в УрФО. Второе место у Челябинской области (60 млрд рублей), третье — у Курганской (18,3 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что к началу 2024 года госдолг Свердловской области снизился до 108,2 млрд рублей. В декабре 2023 года показатель находился на уровне 113,2 млрд рублей. В январе долг региона по бюджетным кредитам составлял 71,3 млрд рублей.

экономика