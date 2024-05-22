С красноярского театра Пушкина взыщут 62 млн рублей за неоплаченный ремонт

Такое постановление вынес Арбитражный суд Красноярского края. Иск подало ООО «Строительная компания “Георг”».
В ходе реставрации драмтеатра, который является объектом культурного наследия регионального значения, строительная компания провела дополнительные работы по реконструкции. В связи с этим появились траты, не предусмотренные контрактом.
Однако театр не стал оплачивать эти работы, пояснив, что нет такой возможности, так как лимиты бюджета на ремонт превышены.
Теперь, помимо долга, руководство театра обязали также оплатить судебные расходы по оплате государственной пошлины и проведение экспертизы в размере более 600 тыс. рублей.
Добавим, реконструкция театра началась в 2021 году. Второй корпус введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Третий блок с Новой сценой построили в сентябре 2023 года. Реставрация театра стоила 452,8 млн рублей.