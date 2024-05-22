Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ рассмотрят в июне

Решение об этом сегодня приняли на комитете по пространственному развитию и благоустройству. Спорный нормативно-правовой акт запрещает парковку средств индивидуальной мобильности вне специально отведенных мест, в том числе в центре города.
Во время заседания выступил представитель кикшеринга Urent, заявивший о готовности работать на территории Перми. Представитель прокуратуры на заседании комитета не присутствовал, в итоге рассмотрение протеста перенесли на июнь, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к парламенту. Решение еще должно быть одобрено на пленарном заседании думы.
Ранее стало известно, что после жалобы кикшеринга Whoosh прокуратура направила в городскую думу протест на решение об ограничении парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Надзорный орган счел, что нормативно-правовой акт (НПА) нарушает федеральное законодательство. В итоге прокуратура потребовала рассмотреть протест на ближайшем заседании думы и привести решение в соответствие с законодательством.
Напомним, в конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а день нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽