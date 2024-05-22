Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге туризма

Самые высокие оценки наша страна получила по категориям: ценовая конкурентоспособность (2 место), социально-экономический эффект от туризма (5), здравоохранение и гигиена (23), природные (30) и культурные ресурсы (48), а также по человеческому капиталу и рынку труда (43) и туристской инфраструктуре и сервису (47).