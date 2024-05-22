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Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге туризма

Казахстан занял 52 место из 119 в списке туристических направлений согласно индексу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) о развитии путешествий и туризма, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта нашей страны.

Источник: Baigenews

В предыдущем рейтинге Казахстан занимал 66 место среди 117 стран.

Самые высокие оценки наша страна получила по категориям: ценовая конкурентоспособность (2 место), социально-экономический эффект от туризма (5), здравоохранение и гигиена (23), природные (30) и культурные ресурсы (48), а также по человеческому капиталу и рынку труда (43) и туристской инфраструктуре и сервису (47).

Примечательно, что Казахстан стал страной с самым высоким показателем в Центральной Азии, обогнав такие страны, как Азербайджан (56), Узбекистан (78), Кыргызстан (102).

экономика
туризм и отдых