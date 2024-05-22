Озвучена стоимость новых нижегородских машин Volga

Так, седан С40 обойдется в районе 2,5 млн рублей, а кроссоверы К30 и К40 — 3 млн и 3,5 млн рублей соответственно. При этом стоимость новых «Волг» будет равняться стоимости Lada Aura — около 2,5 млн рублей: и это не смотря на то, что Volga лучше оснащена различным оборудованием — продвинутой мультимедийной системой, подушками безопасностями и мощным мотором.