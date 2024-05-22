Озвучена стоимость новых нижегородских машин Volga

Минимальная цена на новые нижегородские автомобили Volga составит 2,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автоэксперта Максима Кадакова.
Так, седан С40 обойдется в районе 2,5 млн рублей, а кроссоверы К30 и К40 — 3 млн и 3,5 млн рублей соответственно. При этом стоимость новых «Волг» будет равняться стоимости Lada Aura — около 2,5 млн рублей: и это не смотря на то, что Volga лучше оснащена различным оборудованием — продвинутой мультимедийной системой, подушками безопасностями и мощным мотором.
Автоэксперт также отметил, что внешне машина Volga C40 похожа на китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — на Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — на Changan UNI-Z.
Напомним, что автомобили презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке «ЦИПР-2024» 21 мая. Премьер сел за руль седана и назвал его «симпатичным» и «современным», однако посетовал на то, что некоторые комплектующие оказались зарубежного производства. В связи с этим премьер поручил локализовать производство простых комплектующих.
В целом на выставке показали три машины разных классов: VOLGA С40 (седан класса D), VOLGA К30 (кроссовер класса С) и VOLGA К40 (кроссовер класса D). Все три автомобиля имеют одинаковый бензиновый мотор, его мощность — 188 лошадиных сил. Также машины оборудованы 7‑ступенчатой автоматической коробкой передач.