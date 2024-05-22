Бизнесу будут выделять участки для размещения электрозарядных станций

«Электрозарядные станции и в городе, и на трассе можно установить. Бизнес-сообщество заинтересовано в этом. Есть уже договоренности с “КазАвтоЖолом”, предприниматели ждут, пока выйдет закон, чтобы начать работать. Бизнес будет зарабатывать, и владельцы электрокаров будут иметь достаточно мест для подзарядки. Понятно, что электрозарядной станции нужно будет питаться от существующих электрических сетей. При наличии необходимых технических условий можно будет подключаться к ним», — сказал депутат Арман Калыков на пленарном заседании мажилиса.