Бизнесу будут выделять участки для размещения электрозарядных станций

Мажилис принял во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Депутаты предлагают предоставлять земельные участки из общего пользования во временное под размещение электрозарядных станций. За них будут отвечать не только представители бизнеса, но и акиматы близлежащих регионов.
«Электрозарядные станции и в городе, и на трассе можно установить. Бизнес-сообщество заинтересовано в этом. Есть уже договоренности с “КазАвтоЖолом”, предприниматели ждут, пока выйдет закон, чтобы начать работать. Бизнес будет зарабатывать, и владельцы электрокаров будут иметь достаточно мест для подзарядки. Понятно, что электрозарядной станции нужно будет питаться от существующих электрических сетей. При наличии необходимых технических условий можно будет подключаться к ним», — сказал депутат Арман Калыков на пленарном заседании мажилиса.
В законе появятся новые понятия — «электромобиль» и «электрозарядная станция», а также нормы о выделении при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций, отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установление для них отдельных мест.
Электромобили будут обеспечены специально отведенными местами для стоянки и парковки, а их собственники освобождены от оплаты за парковочные места.
Электрозарядные станции отнесут к объектам придорожного сервиса. Для них планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, а также резервировать территории в проекте детальной планировки в жилой и общественной зонах, а также на особо охраняемых природных территориях в местах, имеющих доступ к электросетям.
Компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций наделят акиматы. Им также дадут функции по организации и оборудованию стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, на вокзалах и других социальных и культурно-досуговых объектах.
Будет введена и административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями. Например, планируют запретить парковку водителям автомобилей, не оснащенных электродвигателями.
Также ко второму чтению депутаты внесли поправки, направленные на введение ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям. Данная норма разработана для исключения рисков по незаконному подключению электрозарядных станций к электрическим сетям, в том числе в паркингах многоквартирных жилых домов, ненадлежащее или незаконное подключение которых несет угрозу жизни и здоровью граждан.