В Волгограде пробурят тоннель под улицей Рокоссовского

В заявке, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, уточняется, что за работы подрядчик получит 1,1 млн рублей. За эту сумму победителю аукциона придется пробурить тоннель и проложить в нем две трубы. Конструкция нужна, чтобы восстановить питающую кабельную линию — от нее зависит работа контактной сети трамвая на западе и в центре города.