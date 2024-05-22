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В Волгограде пробурят тоннель под улицей Рокоссовского

Компания-концессионер, которой власти Волгограда доверили городские трамваи, собралась прокладывать тоннель под улицей Рокоссовского в Дзержинском районе. Он понадобился, чтобы улучшить электроснабжение этого общественного транспорта.

В заявке, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, уточняется, что за работы подрядчик получит 1,1 млн рублей. За эту сумму победителю аукциона придется пробурить тоннель и проложить в нем две трубы. Конструкция нужна, чтобы восстановить питающую кабельную линию — от нее зависит работа контактной сети трамвая на западе и в центре города.

Выполнить работы компании, которую выберут для этих целей, нужно будет в кратчайшие сроки — в течение пяти дней. Ранее прокуратура добилась, чтобы компанию «Имексо» исключили из списка подрядчиков, которые могут участвовать в аукционах на право заключения контрактов на выполнение работ по капремонту.