В Волгограде пробурят тоннель под улицей Рокоссовского

В заявке, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, уточняется, что за работы подрядчик получит 1,1 млн рублей. За эту сумму победителю аукциона придется пробурить тоннель и проложить в нем две трубы. Конструкция нужна, чтобы восстановить питающую кабельную линию — от нее зависит работа контактной сети трамвая на западе и в центре города.
Выполнить работы компании, которую выберут для этих целей, нужно будет в кратчайшие сроки — в течение пяти дней. Ранее прокуратура добилась, чтобы компанию «Имексо» исключили из списка подрядчиков, которые могут участвовать в аукционах на право заключения контрактов на выполнение работ по капремонту.