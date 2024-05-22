«Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений

«Сейчас многие заказчики, вступив на путь импортозамещения, вынуждены собирать инфраструктуру с нуля, используя различные компоненты от различных российских вендоров. В результате они могут оказаться в ситуации, когда собранные вместе компоненты испытывают те или иные проблемы с совместимостью, что влечет за собой и другие сложности, и все это вместе в итоге ложатся на ИТ-департамент компании-пользователя. В нашей разрабатываемой экосистеме подобные сложности отсутствуют, что значительно облегчает жизнь заказчиков», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».