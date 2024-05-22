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Волгоградцы рассказали, сколько потратят на выпускные балы для детей

Приближаются выпускные балы, и жители региона активно к ним готовятся. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, во сколько обойдутся волгоградским родителям эти праздничные мероприятия.

Источник: Волгоградская правда

Выяснилось, что в среднем в Волгограде организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге затраты совсем немного выше — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Праздник для выпускников 11-го класса — событие более дорогостоящее. В среднем на его организацию волгоградцам придется потратить 16 тыс. рублей на 1 ребенка. Тогда как в столице это обойдется в 21 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге хватит и 20 тыс. рублей.

Кроме самого бала, родителям нужно потратиться на наряд для своего выпускника. А он обойдется от 15 тыс. рублей для 9-классника и от 17,6 тыс. рублей для 11-классника в Волгограде.