Волгоградцы рассказали, сколько потратят на выпускные балы для детей

Выяснилось, что в среднем в Волгограде организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге затраты совсем немного выше — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.
Праздник для выпускников 11-го класса — событие более дорогостоящее. В среднем на его организацию волгоградцам придется потратить 16 тыс. рублей на 1 ребенка. Тогда как в столице это обойдется в 21 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге хватит и 20 тыс. рублей.
Кроме самого бала, родителям нужно потратиться на наряд для своего выпускника. А он обойдется от 15 тыс. рублей для 9-классника и от 17,6 тыс. рублей для 11-классника в Волгограде.