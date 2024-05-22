Волгоградцы рассказали, сколько потратят на выпускные балы для детей

Праздник для выпускников 11-го класса — событие более дорогостоящее. В среднем на его организацию волгоградцам придется потратить 16 тыс. рублей на 1 ребенка. Тогда как в столице это обойдется в 21 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге хватит и 20 тыс. рублей.