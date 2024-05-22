Пермское предприятие НПО Искра может сменить собственника

Федеральные власти рассматривают возможность передачи пермского предприятия «НПО Искра» от «Роскосмоса» в состав «Корпорации тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Сейчас предприятие находится в полной собственности космической корпорации. Переход позволит поддерживать производственные связи с заводом «Машиностроитель», который принадлежит КТРВ.
НПО «Искра» специализируется на ракетно-космическом оборудовании для топливно-энергетического комплекса. Предприятие основано в 1955 году с целью разработки и создания образцов ракетной техники.
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